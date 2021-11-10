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Введение в действие решения СНБО и утверждение списка опасных пород собак: повестка дня Кабмина

Введение в действие решения СНБО и утверждение списка опасных пород собак: повестка дня Кабмина

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 10 ноября, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности, решение СНБО о “Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины” и утверждение перечня опасных пород собак и передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Детали

В целом на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Поэтому, в частности, правительство планирует рассмотреть проект указа Президента Украины о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины.

Проектом акта предложено ввести в действие решение СНБО "О Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины. Положения стратегии направлены на укрепление общественной безопасности и совершенствование гражданской защиты формирования безопасности среды.

Чиновники также рассмотрят проект постановления Кабмина о некоторых вопросах относительно опасных пород собак. Проектом акта предлагается утвердить перечень опасных пород собак. В перечень входит 52 породы и метисы всех указанных пород, среди которых в частности, Ротвейлер, Доберман, Волкодав ирландский, Бульмастиф, Овчарка голландская, Овчарка греческая, Пит-бультерьер американский.

Также в повестке дня — Образование Национального органа по вопросам противоминной деятельности.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть проекты распоряжений Кабинета Министров Украины о печатном средстве массовой информации общегосударственной сферы распространения, в котором в 2022 году размещаются повестки о вызове лиц, участвующих в уголовном производстве, и другие сведения, о утверждении плана мероприятий по введению международных стандартов финансовой отчетности в Пенсионном фонде Украины на период до 2025 года и о передислокации военных частей, катеров и судов обеспечения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил.

Дополнение

В Херсонской области полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы спасти от агрессивных животных троих детей.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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