"Такого не было все предыдущие волны вируса": Кличко заявил о рекордной госпитализации детей с COVID-19

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В столице на сегодня рекордное количество госпитализаций с COVID-19 среди детей. Об этом на брифинге в среду заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет корреспондент УНН.

Цитата

“За прошедшие сутки в больницы попали 513 пациентов с коронавирусом, с подозрением на COVID и пневмониями. Хотел бы отметить, что мы госпитализируем исключительно людей, которые имеют тяжелое состояние”, — сказал городской голова.

“Госпитализируют все больше больных на коронавирус детей, потому что штам дельта, который, как отмечают медики, более агрессивный, поражает больше молодых людей и детей, с последствиями и осложнениями. Сегодня в столичных больницах находится 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. Четыре из них находятся в реанимациях. Такого количества детей в больницах не было все предыдущие волны вируса”, — подчеркнул он.

Детали

По словам Кличко, заполненность коек в столице составляет 73%, в отдельных больницах — 99-100%.

По состоянию на сегодня в столице зафиксировано 1740 подтвержденных случая заболевания коронавируса, всего зафиксировано уже 272 768. От болезни прошедшие сутки умерло 73 человека.

Добавим

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 3,13 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 9 ноября, — более 23 тысячи, рост почти на четверть по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом около 5,7 тысячи человек, по сравнению с предыдущим днем. Во второй раз с начала пандемии показатель летальных исходов за сутки выше 800.