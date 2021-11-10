В ВОЗ назвали условие для объявления о заверешення пандемии коронавируса
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), возможно, объявит об окончании пандемии нового коронавируса, когда не будет перегружена система здравоохранения. Об этом во вторник заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью газете La Vanguardia, пишет УНН.
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“Мы должны научиться жить с вирусом, — отметил он. — Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от ковида, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию”.
По его словам, согласно “довольно надежным оценкам”, к февралю будущего года в Европейском регионе из-за ковида могут умереть еще полмиллиона человек, если тенденция с распространением инфекции не изменится. “Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась”, — уточнил он.
“Пару месяцев назад главной проблемой было наличие (вакцин), теперь (же) проблема — скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости”, — отметил Клюге, добавив, что собирается “создать рабочую группу в Европе”, связанную с вопросами вакцинации.
Ранее
Европейский регион Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нуждается в неотложных реформах в сфере медицинского обслуживания, эпиднадзора и стратегического руководства.
К такому выводу в своем докладе пришла Общеевропейская комиссия по вопросам здоровья и устойчивого развития, которая проанализировала принятые странами континента меры по противодействию пандемии COVID-19, сообщалось в опубликованном пресс-релизе регионального бюро ВОЗ.