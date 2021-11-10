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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
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ЕС близок к соглашению о новом пакете санкций в отношении Беларуси - Reuters

ЕС близок к соглашению о новом пакете санкций в отношении Беларуси - Reuters

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Европейский Союз близок к введению новых санкций против Беларуси, направленных против 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел и белорусскую авиакомпанию "Белавиа", с одобрением уже на следующей неделе, заявили три дипломата ЕС, на которых ссылается Reuters, пишет УНН.

Детали

Новый пакет санкций направлен против белорусских чиновников, которые, как указывают в ЕС, "организовали прибытие мигрантов в отместку за санкции в отношении Минска из-за нарушения прав человека".

По данным издания, в среду будет решающий шаг: в этот день 27 послов ЕС намерены официально согласиться с тем, что рост количества мигрантов вдоль границы Беларуси с Польшей составляет "гибридную войну" и может быть правовой основой для введения санкций.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, как указано, является одним из высокопоставленных чиновников, которые попадают под санкции, поскольку его министерство обвиняют в выдаче белорусских виз, в частности, сирийцам и иракцам, заявили дипломаты.

ЕС ранее уже запретил государственной авиакомпании "Белавиа" входить в воздушное пространство ЕС и садиться в аэропортах ЕС после того, как Минск заставил приземлиться рейс Ryanair, чтобы арестовать белорусского оппозиционного журналиста. Теперь прямые санкции против авиакомпании не позволят ей арендовать самолеты у ирландских, румынских и датских компаний, отмечает издание.

Однако в ЕС, как указано, идут дискуссии относительно того, применять ли санкции только к новым договорам аренды или к уже существующим контрактам.

По словам дипломатов, страны ЕС также рассматривают возможность расширения экономических санкций в отношении Беларуси, введенных в июле, в отношении местного перестраховочного сектора и его основной государственной компании BelarusRe.

Дополнение

ЕС и НАТО обвиняют белорусского правителя Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве оружия давления на Запад, через отправку людей, которые являются беженцами с Ближнего Востока, в Минск, а затем на границы Польши и стран Балтии.

Минск отрицает любые подобные действия и отвергает все обвинения Запада в противоправных деяниях. Санкции в отношении чиновников пока что не привели к ослаблению власти Лукашенко, который находится у власти с 1994 года и является близким союзником Москвы.

Пятый пакет замораживания активов и запретов на въезд белорусских чиновников и предприятий станет крайним ответом ЕС на обострение противостояния с Беларусью из-за того, что Запад и белорусская оппозиция назвали сфальсифицированными президентскими выборами в августе 2020 года Лукашенко.

Официальные лица ЕС, в том числе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, призывают к еще более жестким мерам, в том числе в отношении международных авиакомпаний, которых обвиняют в перевозке мигрантов до Минска, которых потом перевозят к белорусской границе.

Дополнительные санкции в этом месяце приведут к тому, что общее количество людей, которым заморозили активы и запретили въезд, в Беларуси достигнет почти 200 человек, включая Лукашенко и его сыновей, а также более десятка учреждений и компаний.

Источник: УНН
Теги: ЕС, санкции, Беларусь
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