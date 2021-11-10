Чечеткина уволили с должности главы ГСЧС

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров на своем заседании в среду принял решение уволить Николая Чечеткина с должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом в своем Telegram информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

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“Уволен: Чечеткин Николай Александрович с должности Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям”, — написал Мельничук.

Детали

По его словам, на правительства было согласовано временное возложение исполнения обязанностей председателя ГСЧС на Сергея Крука.

Также представитель правительства сообщил, что на заседании было назначено и согласовано назначение:

Сафарова Фарида Камил оглы заместителем Министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;

Рипенко Артема Игоревича Председателем Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины;

Кучмы Натальи Дмитриевны головой Косовской районной государственной администрации Ивано-Франковской области;

Сенчука Василия Владимировича председателем Вышгородской районной государственной администрации Киевской области;

Петренко Виктора Ивановича председателем Голованевской районной государственной администрации Кировоградской области;

Дубченка Александра Евгеньевича председателем Новоукраинской районной государственной администрации Кировоградской области;

Селивона Александра Александровича председателем Черниговской районной государственной администрации Черниговской области;

Созоника Вадима Васильевича заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации;

Осипенко Жанны Жоржевны заместителем председателя Киевской областной государственной администрации;

Тарасюка Олега Борисовича председателем правления публичного акционерного общества “Национальная акционерная компания “Укрсветолизинг”;

Игнатенко Максима Петровича на должность директора государственного предприятия “Ренийский морской торговый порт”.

Добавим

В конце октября правительство уволило Василия Стоецкого с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.