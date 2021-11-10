В приложении "Дія" появится вид на жительство

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правительство поддержало с однодневной доработкой проект постановления об отображении вида на жительство - временное или постоянное - в сервисе государственных услуг “Дія”, передает корреспондент УНН.

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“Кабинет министров вводит экспериментальный проект, благодаря которому в "Дія" будет отображаться вид на временное или постоянное проживание. Это будет работать по аналогии с электронным паспортом, но вместо него будет отображаться информация из вида иностранца”, - написал в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Детали

Документом предусматривается введение экспериментального проекта по применению отражения в электронной форме информации, содержащейся в виде на постоянное жительство и временное жительство.

Согласно проекту постановления, реализация этого экспериментального проекта будет происходить в течение двух лет.

"Только что приняли на заседании кабмина постановление, которое позволит отображать в Дії вид на временное/постоянное жительство (биометрические). Скоро запустим", - прокомментировал решение вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.

Что было ранее

Как писал УНН, на прошлой неделе Верховная Рада приняла в целом закон, которым предусматривается регистрация места проживания онлайн через приложение “Дія”.