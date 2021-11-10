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"Со дня на день": Венедиктова верит, что САП будет с новым руководителем еще в этом году

"Со дня на день": Венедиктова верит, что САП будет с новым руководителем еще в этом году

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В офисе Генерального прокурора Украины ожидают назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры "со дня на день". Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова журналистам в Брюсселе, пишет УНН.

Цитата:

"Когда должен быть назначен глава САП, я думаю, что в принципе мы ждем это со дня на день. Я боюсь говорить, какие-то даты, которые не зависят от меня... Я надеюсь. Что до Нового года мы будем иметь нового руководителя", - рассказала Венедиктова.

Детали

Венедиктова находится с рабочей поездкой в Брюсселе. Так, европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгеи уже рассказал, что переговорил с Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой относительно судебной реформы, реформы прокуратуры.

"Важно продолжить борьбу с коррупцией и назначить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - написал он в Twitter по результатам встречи.

Дополнение

В сентябре 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

13 октября 2020 года прошло первое заседании комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Так, заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из избранных ее членов.

30 августа четверо членов комиссии по избранию руководителя САП заявили о проблемах с конкурсом и попытках повлиять изнутри на его результаты и в связи с этим не исключали своего выхода из комиссии.

В октябре США и ЕС выразили разочарование из-за срыва заседания комиссии, отвечающей за избрание руководителя САП, и призвали возобновить работу комиссии. Так, по сообщениям, кандидаты на руководящие должности в САП должны были 9 октября, выполнить практическое задание. Но заседание было сорвано из-за отсутствия кворума. Остались фактически финальные этапы конкурса.

К слову, председатель комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП Екатерина Коваль сообщала, что, по оптимистическому прогнозу, еще в мае этого года должны были начать свою работу руководитель САП, его заместитель и руководитель отдела.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, САП
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