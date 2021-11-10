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Реконструкция пути: украинцев предупредили о возможных задержках поездов

Реконструкция пути: украинцев предупредили о возможных задержках поездов

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Из-за реконструкции пути на участке Мироновка — Им. Т. Шевченко возможны задержки некоторых поездов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные "Укрзалізниці".

Цитата

"Укрзалізниця предупреждает о возможных задержках поездов в связи с выполнением работ по реконструкции пути на участке Мироновка — Им. Т. Шевченко", — говорится в сообщении.

Детали

Как отмечают, поезда могут опаздывать на станции: Мироновка, Пятихатки, Тимково, Бурты и Херсон.

Ориентировочное время задержки от 5 мин до 1 ч. Работы должны завершить 12 ноября.

Напомним

Утром 10 ноября общественный транспорт Киева из-за пробок курсировал с отклонением от графика.

Источник: УНН
Теги: Украина
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