COP26: более 30 стран объявили об отказе от автомобилей с ДВС к 2040 году

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На проходящем в Глазго Всемирном саммите по климату COP26 33 страны и шесть автопроизводителей в среду, 10 ноября, объявили о полном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в ближайшие два десятилетия, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Таким образом, участники совместного заявления присоединились к инициативе председательствующей на саммите Великобритании, согласно которой продажа автомобилей и микроавтобусов с ДВС должна закончиться не позднее 2040 года. Ожидается, что в странах с передовой экономикой отказ от ДВС будет достигнут уже к 2035 году.

Совместное заявление подписали такие автопроизводители как GM, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover и китайский концерн BYD, а также Великобритания, Индия, Австрия, Польша, Канада, Турцию и другие страны.

Представители Германии, как указано, не поставили свою подпись под совместной декларацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине будут развивать экологический транспорт: подписаны законы