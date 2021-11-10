Данилов анонсировал отчет НАБУ по делу ”Роттердам+"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро должно отчитаться по расследованию дела "Роттердам+". Об этом по итогам заседания СНБО заявил секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

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“... мы в ближайшие дни, завтра-послезавтра, заслушаем представителей соответствующего силового органа НАБУ что касается " Роттердам+", - сказал секретарь СНБО.

Что было раньше

5 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров Виталия Пономаренко в деле “Роттердам+”, которон он трижды закрывал.

НАБУ несколько раз призывало Генерального прокурора Ирину Венедиктову сменить предыдущего старшего группы прокуроров по делу о формуле “Роттердам+” Виталия Пономаренко.

21 мая в САП в четвертый раз закрыли дело "Роттердам+".

Дело “Роттердам+”

По данным НАБУ, в рамках расследования так называемого дела “Роттердам+” следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цены) на электроэнергию, что производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не осуществлялись, а именно — расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе.

В марте 2016 года, как отмечают в НАБУ, НКРЭКУ указанное предложение приняла, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, по данным НАБУ, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Следствие, как сообщили в НАБУ, собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг. нанесено 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные-компании-инициаторы введения “Роттердам+”.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года. 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шестерым лицам по этому делу.