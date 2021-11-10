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В НКРЭКУ одобрили повышение тарифа на передачу электроэнергии "Укрэнерго": что надо знать

В НКРЭКУ одобрили повышение тарифа на передачу электроэнергии "Укрэнерго": что надо знать

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление о повышении тарифа госкомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2022 году. Соответствующее постановление было одобрено на заседании комиссии, которое состоялось сегодня, передает УНН.

Детали

В постановлении, которое одобрила НКРЭКУ, речь идет о повышении на 19,8% тарифа госкомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2022 году - до 352,28 грн за МВт-ч (без НДС).

Кроме того, регулятор со следующего года планирует повысить тариф на услуги диспетчерского управления госкомпании на 58% - с 39,41 грн до 62,22 грн за МВт-ч (без НДС).

Стоит отметить, что решение не окончательное, поскольку постановление еще должно пройти общественное обсуждение.

Дополнения

Ранее сегодня появилась информация, что в Украине на складах - на 310,4 тыс. тонн меньше угля, чем критически необходимо: всего есть 447,9 тыс. тонн угля. И что 62 энергоблока на ТЭС - не работают вообще. 25 из них - из-за отсутствия топлива. На 4 АЭС эксплуатируются 11 из 15 энергоблоков, 4 энергоблока - на ремонте.

А ранее Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.

Источник: УНН
Теги: Украина, электроэнергия
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