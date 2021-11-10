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Зеленский поблагодарил Порошенко за продажу телеканалов

Зеленский поблагодарил Порошенко за продажу телеканалов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время записал видеообращение, в котором не смог обойти вниманием свою оппонента пятого Президента Украины Петра Порошенко и даже поблагодарил его за продажу телеканалов, передает УНН.

Зеленский напомнил, что в прошлую пятницу подписал закон об олигархах.

Цитата

"Некоторые говорили, что на самом деле закон пустышка, фикция и не будет работать. Некоторые - это один известный политик-олигарх. Несмотря на все его слова я благодарю его!

То, что закон работает, в первый же день после принятия, доказал именно этот политик-олигарх. Убеждая всех, что он только политик, он мужественно потерял частичку себя и своих медиа-активов. Я искренне поздравляю коллективы двух информационных телеканалов, которые обрели реальную независимость, смогут наконец говорить людям правду и свободно работать под руководством новых, незаангажированных и независимых владельцев - это народные депутаты из партии этого политика-олигарха", - отметил Зеленский.

И хоть президент не назвал имени известного политика-олигарха, речь о его оппоненте - Петре Порошенко.

Ранее

На днях Петр Порошенко тоже записал видеообращение и сообщил, что из-за закона об олигархах продал акции своих телеканалов журналистам.

Как сообщал УНН, Зеленский 5 ноября подписал принятый Верховной Радой антиолигархический закон.

Источник: УНН
Теги: Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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