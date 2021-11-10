Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,06 -0,0352  EUR: 30,12 -0,0889 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
11760

В Ливерпуле представили неизвестную песню группы The Beatles найденную через 50 лет после записи

В Ливерпуле представили неизвестную песню группы The Beatles найденную через 50 лет после записи

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В помещении музея группы The Beatles в Ливерпуле состоялась премьера ранее неизвестной песни Джорджа Харрисона и Ринго Старра с названием “Radhe Shaam”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Evaning Standart.

Детали

В музее группы The Beatles в Ливерпуле состоялась премьера ранее неизвестной композиции Джорджа Харрисона и Ринго Старра с названием “Radhe Shaam”.

Песню записали еще в 1968 году. Тогда участники группы познакомились с музыкантом Сурешем Джоши, который записывал на студии музыку для документального фильма. Группа и Джоши затоварились и решили записать композицию, которую написал Харрисон. Он хотел создать рок-песню в индийском стиле.

Запись не опубликовали, а спустя почти 50 лет Джоши нашел его у себя на чердаке, когда разбирал старые вещи.

Напомним

Пол Маккартни считает Джона Леннона инициатором распада The Beatles.

Источник: УНН
Теги: музыка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.