В Ливерпуле представили неизвестную песню группы The Beatles найденную через 50 лет после записи

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В помещении музея группы The Beatles в Ливерпуле состоялась премьера ранее неизвестной песни Джорджа Харрисона и Ринго Старра с названием “Radhe Shaam”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Evaning Standart.

Детали

В музее группы The Beatles в Ливерпуле состоялась премьера ранее неизвестной композиции Джорджа Харрисона и Ринго Старра с названием “Radhe Shaam”.

Песню записали еще в 1968 году. Тогда участники группы познакомились с музыкантом Сурешем Джоши, который записывал на студии музыку для документального фильма. Группа и Джоши затоварились и решили записать композицию, которую написал Харрисон. Он хотел создать рок-песню в индийском стиле.

Запись не опубликовали, а спустя почти 50 лет Джоши нашел его у себя на чердаке, когда разбирал старые вещи.

Напомним

Пол Маккартни считает Джона Леннона инициатором распада The Beatles.