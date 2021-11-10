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В Киеве произошел масштабный пожар на СТО: привлечены около 50 спасателей

В Киеве произошел масштабный пожар на СТО: привлечены около 50 спасателей

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве на ул. Бойчука, 45, что в Голосеевском районе случился масштабный пожар на СТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Детали

Сообщение о пожаре поступило 10 ноября в оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

На место происшествия было направлено спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Установлено, что возгорание возникло в 2-этажном здании СТО. За то, что ближайший источник водоснабжения находится более 1,5 км, было организовано прокладка магистральных линий и организован подвоз воды, для обеспечения спасателей основными средствами пожаротушения.

Пожар был локализован на площади 200 кв. м. Ликвидация сейчас продолжается.

На месте привлечено 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 47 человек личного состава.
Информация о жертвах или пострадавших пока отсутствует.

Напомним

В центре Одессы горело общежитие: эвакуировано 37 человек.

Источник: УНН
Теги: пожары
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