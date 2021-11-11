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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
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В Польше двое жителей пытались перевезти 18 мигрантов, замаскировав транспорт под “ковидную скорую”

В Польше двое жителей пытались перевезти 18 мигрантов, замаскировав транспорт под “ковидную скорую”

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правоохранители остановили машину для осмотра, поскольку ее внешний вид и оборудование, вызвали подозрения у сотрудников полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт полиции Варминско-Мазурского воеводства.

Детали

По данным правоохранителей, машину сотрудники польской дорожной полиции заметили вечером во вторник у Велички. Офицеры остановили машину для досмотра, поскольку ее внешний вид и оборудование, которое она имела, вызвали подозрения у сотрудников полиции.

“На передних сиденьях сидели двое 28-летних мужчин в защитных комбинезонах. Оказалось, что это жители Варшавы. Однако это были совсем не медицинские работники, и они перевозили не человека, инфицированного коронавирусом, а 18 иностранцев неизвестной национальности, которые незаконно проникли в Польшу”, — сообщили полицейские.

Водителя, пассажира и иностранцев задержали и передали пограничной службе и прокуратуре. За помощь в незаконном пересечении границы мужчины могут быть лишены свободы на срок до восьми лет.

Напомним

Дуда предложил запретить в ЕС полеты авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь.

Источник: УНН
Теги: Польша, мигранты
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