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19 млн человек страдают от засухи: в Южной Калифорнии объявлено чрезвычайное положение

19 млн человек страдают от засухи: в Южной Калифорнии объявлено чрезвычайное положение

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Южной Калифорнии страдают от засухи 19 миллионов человек. Власти объявили чрезвычайное положение, а также призвали жителей минимально использовать воду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Водный округ Южной Калифорнии объявил чрезвычайное положение в резолюции, в которой содержится призыв к усилению усилий по охране окружающей среды.

Департамент водных ресурсов Калифорнии сообщил, что бюджетные средства на водный проект штата в следующем месяце будут нулевыми. Если засуха продолжится, штат сможет обеспечить водой только то количество, которое “сочтет необходимым для защиты здоровья и безопасности калифорнийцев”.

“Мы достигаем неизведанной территории, и нам нужно, чтобы все южные калифорнийцы были частью решения. Нам нужно, чтобы каждый принял меры по немедленному сокращению потребления воды”, — говорится в заявлении столичного генерального директора Адель Хагехалил.

Добавим

Губернатор штата Гэвин Ньюсом ранее объявил чрезвычайное положение. Он просил жителей сократить потребление воды на 15 процентов, но в результате выяснилось, что калифорнийцы сократили потребление лишь на 5 процентов.

Проблемы с водой в Южной Калифорнии длятся уже два года. В августе озеро Оровилль-главный резервуар государственного водного проекта-достигло самой низкой отметки с 1970-х годов.

Источник: УНН
Теги: засуха
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