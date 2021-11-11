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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,57 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,57 грн/доллар

КИЕВ. 11 ноября. УНН. По состоянию на 11 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,57 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.057 грн за доллар;

30.118 грн за евро;

0.368 грн за российский рубль;

35.201 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 10 ноября курс рубля остался неизменным, остальных валют - упал.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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