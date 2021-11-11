Новости: Экономика
11 ноября 2021, 06:40 • Юлиана Росковинская • 14700
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,57 грн/доллар
КИЕВ. 11 ноября. УНН. По состоянию на 11 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,57 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.057 грн за доллар;
30.118 грн за евро;
0.368 грн за российский рубль;
35.201 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 ноября курс рубля остался неизменным, остальных валют - упал.
Источник: УНН
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