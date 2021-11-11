От 10° мороза до 13° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сухая и холодная погода удержится в Украине и сегодня - ночью местами до 10 градусов мороза, днем - до 13 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 11 ноября без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла, на крайнем западе страны и юге Одесской области 10-13°; в восточных областях ночью 5-10° мороза, днем 1-6° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла; по области ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла.