Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,06 -0,0352  EUR: 30,12 -0,0889 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
6930

От 10° мороза до 13° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 10° мороза до 13° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сухая и холодная погода удержится в Украине и сегодня - ночью местами до 10 градусов мороза, днем - до 13 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 11 ноября без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла, на крайнем западе страны и юге Одесской области 10-13°; в восточных областях ночью 5-10° мороза, днем 1-6° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла; по области ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, Укргидрометцентр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.