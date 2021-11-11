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Утро в Киеве началось с пробок: где затруднено движение

Утро в Киеве началось с пробок: где затруднено движение

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На утро четверга, 11 ноября, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

На правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Степана Бандеры и Голосеевском.

Кроме того, затруднено движение по улицам Жилянской, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Саксаганского, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Нижний Вал, Бассейной, Елены Телиги и Щусева.

На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Освободителей, Соборности и Романа Шухевича.

Движение на мостах Южном, Патона и Дарницком — затруднено в направлении правого берега. На Северном мосту наблюдалось незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега. На мосту Метро можно было проехать свободно.

Дополнение

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла; по области ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
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