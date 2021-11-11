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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
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Совбез ООН сегодня экстренно соберется из-за кризиса на границе Польши и Беларуси

Совбез ООН сегодня экстренно соберется из-за кризиса на границе Польши и Беларуси

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Совет Безопасности ООН сегодня, 11 ноября, проведет экстренное заседание на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси. Встреча пройдет в закрытом формате, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Сообщается, что заседание пройдет по запросу Эстонии, Франции и Ирландии.

Как заявил пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик, "подобные ситуации не должны использоваться в политических целях или вызывать напряженность в отношениях между государствами".

В частности, в ООН подчеркнули важность обеспечения того, чтобы вопросы миграции и беженцев решались в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом.

Добавим

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они раздавались с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усилит охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: граница, ООН, Польша, Беларусь, мигранты, Совбез
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