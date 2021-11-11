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На Sotheby's продали драгоценности Романовых

На Sotheby's продали драгоценности Романовых

фотогалерея

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Аукционный дом Sotheby's продал на аукционе в Женеве серьги и брошь с сапфирами и бриллиантами, принадлежавшие великой княжне Марии Павловне Романовой, за 806,5 тыс. швейцарских франков (около 877 тыс. долл.). Об этом сообщается на сайте аукцынного дома, пишет УНН.

Детали

Речь идет о броши с сапфирами и бриллиантами и паре сережек около 1900 года. Брошь украшена овальным сапфиром весом 26,80 карат и бордюром с бриллиантами. Пара сережек украшена сапфирами весом 6,69 и 9,36 карат и бриллиантами.

По данным Sotheby's, до аукциона лот оценивался в 280-480 тыс. швейцарских франков (около 304-522 тыс. долл.).

Дополнение

Драгоценности, о которых идет речь, ранее принадлежали великой княжне Марии Павловне Романовой, тете российского императора Николая II. Потомки продали украшения на аукционе в 2009 году.

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Источник: УНН
Теги: аукцион, Швейцария
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