Из Украины выдворили родственника "вора в законе", попавшего под санкции

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Из Украины выдворили гражданина Азербайджана, имевшего связи с криминальным миром, из-за чего попал под санкции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.

В начале ноября, несмотря на запрет, “криминальный авторитет” незаконно попал в Украину. Как только об этом факте стало известно сотрудникам управления стратегических расследований в городе Киеве НПУ, установили его местонахождение и провели мероприятия для его принудительного возвращения.

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“33-летний гражданин Азербайджанской Республики попал под санкции, введенные в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением СНБО. В связи с чем он был принудительно возвращен в страну происхождения и на три года ему запрещен въезд на территорию страны. Мужчина входит в семейное окружение одного из "воров в законе“. Имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, "специализировавшихся“ на имущественных преступлениях, в том числе вымогательствах”, — сообщили в МВД.

Сегодня, 11 ноября, полицейские вместе с миграционной службой принудительно вернули его в Азербайджанскую Республику.

Напомним

Как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, на сегодня возбуждено 235 уголовных производств и запрещен въезд на территорию Украины более 500 “воров в законе” и криминальных авторитетов.