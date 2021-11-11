Главы дипведомств Польши и Турции провели переговоры. Обсуждалась роль Анкары в миграционном кризисе на границе

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В среду состоялся телефонны разговор между главами внешнеполитических Ведомств Польши Збигневом Рау и Мевлютом Чавушоглу. Последний отрицал причастность Анкары к миграционному кризису на границе Польши и Беларуси, обострившемуся в последнюю неделю, пишет УНН.

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“Польша и Турция будут вместе противодействовать использованию белорусским режимом нелегальной миграции для гибридного нападения на НАТО”, — сообщили в МИД Польши по итогам переговоров.

Детали

Более подробно о переговорах сообщает турецкое агентство Anadolu. Сообщается, что, согласно представителям турецкого МИД, во время беседы Чавушоглу выразил сожаление по поводу того, что Турцию “пытаются показать как часть проблемы, несмотря на то, что она не является таковой”.

Отмечается, что министр “выразил сожаление по поводу необоснованных обвинений, озвученных в этом контексте против Турции и турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines (THY)”, пишет агентство.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция отвергает эти данные о ситуации, он предложил коллеге направить в Турцию команду технических экспертов из Польши.

Добавим, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о введении санкций в отношении авиакомпаний “третьих стран”, которые содействуют миграционной проблеме, не указывая при этом, о каких странах идет речь.

Роль Турции в миграционном кризисе

Обвинения в адрес Турции звучат на фоне того, что Анкара в отличии от других стран не приостановила полеты в белорусскую столицу. Несколько прямых рейсов в Минск ежедневно отправляются из аэропорта Стамбула. По данным немецких СМИ, таких как в частности DW, среди пассажиров таких рейсов неоднократно были замечены беженцы.

Сообщается, что в Брюсселе и Берлине есть опасения, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет эксплуатировать тех, кто ищет защиты, в качестве средства политического давления.

Если Эрдоган попытается “шантажировать ЕС сейчас многочисленными миграционными рейсами в Беларусь”, это требует однозначного ответа, по словам Манфреда Вебера, лидера Группы Европейской народной партии (ЕНП).

Сам же авиаперевозчик Turkish Airlines ранее выступил с заявлением, в котором опроверг упреки относительно причастности к перевозкам мигрантов в Беларусь.

“Некоторые СМИ утверждают, что рейсы Turkish Airlines в Беларусь создают основу для нелегального иммиграционного движения... Мы хотели бы с уважением проинформировать общественность о том, что утверждения в СМИ безосновательны”, — заявили в компании.

Контекст

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

10 ноября СМИ сообщили, что две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши.

Добавим

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.