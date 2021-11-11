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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
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Польша заявила о еще почти полтысячи попыток нелегального пересечения границы с Беларусью

Польша заявила о еще почти полтысячи попыток нелегального пересечения границы с Беларусью

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Пограничная служба Польши заявила, что за минувшие сутки зафиксировано почти 500 попыток нелегального пересечения государственной границы Польши с территории Беларуси, пишет УНН.

Цитата:

"468 попыток незаконного пересечения границы Польши и Беларуси мы зафиксировали вчера (то есть 10/11). Решение о выезде с территории Польши было вынесено в отношении 42 иностранцев", - говорится в сообщении польской пограничной службы в Twitter.

Дополнение

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: граница, Польша, Беларусь, мигранты
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