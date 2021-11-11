"За средний палец" в Раде: нардепу Гео Леросу вручили подозрение

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Народному депутату Гео Леросу вручили подозрение за неприличный жест, который он показал во время выступления с трибуны Верховной Рады, 4 ноября. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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“Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал такие действия даже после отключения микрофона по решению председательствующего. Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал неприличный жест, демонстрируя пренебрежение к общепринятым нормам морали и социального окружения”, - отметили в ГБР.

Детали

Там отметили, что в действиях депутата четко прослеживается цель избранника - создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своей личности.

Парламентарий при этом злоупотреблял своими полномочиями народного депутата Украины на выступление при обсуждении кандидатуры члена правительства, указали в ГБР.

Лерос подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Сам Лерос написал в Facebook: "ГБР с ГПУ хотят посадить меня за показанный "средний палец".

Что было ранее

Во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес Президента Украины. Лерос обратился непосредственно к Главе государства, обвинив в том, что ОП “клепает” на него “дело”. “Вы — главный предатель в стране”, — сказал нардеп, после чего председатель ВР Руслан Стефанчук приказал выключить Леросу микрофон.

Перед тем, как уйти с трибуны, Лерос успел показать Зеленскому средний палец.

Лероса рекомендовали отстранить от участия в пяти пленарных заседаниях Верховной Рады за нецензурные жесты в парламенте.