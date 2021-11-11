В Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу Романовскую

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Беларуси задержали лучшую спортсменку республики 2019 года, двукратную чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую. Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, сообщает УНН.

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"Стало известно, что вечером 10 ноября машину фристайлистки Александры Романовской остановили, когда она возвращалась с тренировки. Её задержали по статье 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе - ред.)", - говорится в сообщении Telegram-канала фонда.

Детали

По данным фонда, Романовская была доставлена в Партизанский РУВД, позже ее перевезли в ИВС в Минске.

Там напомнили, что Романовская - спортсменка с активной гражданской позицией. Она подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия.

Напомним

В августе этого года чемпион мира по кикбоксингу, уроженца Беларуси Алексея Кудина приговорили до двух лет и шести месяцев колонии за участие в протестах после результатов президентских выборов прошлого года.

Также белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская после скандала на Олимпиаде 2020 года не захотела возвращаться в Беларусь, потому что боялась заключения. Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое назначило ее на эстафету 400 метров без ведома. После этого спортсменку силой пытались вернуть домой.