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Верещук берет под контроль проблему с выплатами жителям ТОТ на пенсионные карты "Ощадбанка"

Верещук берет под контроль проблему с выплатами жителям ТОТ на пенсионные карты "Ощадбанка"

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала Дом сообщила, что она проконтролирует решение проблемы с пенсионными банковскими картами жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, передаёт УНН.

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“Руководство „Ощадбанка“ понимает ответственность перед людьми и перед государством. Сразу хочу сказать: в ближайшее время мы наработаем пути решения проблемы. Из-за того, что Россия не пропускает людей через КПВВ на подконтрольную территорию, мы будем просить „Ощадбанк“ продлить действие карточек, скажем, до 1 апреля”, — сообщила она.

Верещук добавила, что карантинные ограничения также будут учтены. Главное — люди должны в любом случае получать свои пенсии.

“Я, как министр, получила задание от Президента Зеленского помочь людям”, — резюмировала она.

Источник: УНН
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