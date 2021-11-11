Лукашенко грозит Европе перекрыть газопровод в ответ на закрытие границы

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит по магистральному газопроводу Ямал – Европа в случае, если ЕС решить закрыть границы на фоне миграционного кризиса, пишет УНН.

Так, Лукашенко, которого цитирует БелТА, отметил, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа, и по его словам в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

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“Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, „непереваримые“ и „неприемлемые“ для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад”, — сказал самопровозглашенный президент.

Контекст

Накануне стало известно, что послы стран Евросоюза утвердили критерии пятого пакета санкций против Беларуси. Окончательный вариант пакета санкций будет утвержден 15 ноября.

Ранее Reuters сообщал, что новые санкции коснутся 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел страны Владимира Макея и белорусскую авиакомпанию “Белавиа”.

В частности, новый пакет санкций направлен против белорусских чиновников, которые, как указывают в ЕС, “организовали прибытие мигрантов в отместку за санкции в отношении Минска из-за нарушения прав человека”.

По словам дипломатов, страны ЕС также рассматривают возможность расширения экономических санкций в отношении Беларуси, введенных в июле, в отношении местного перестраховочного сектора и его основной государственной компании BelarusRe.

Дополнение

ЕС и НАТО обвиняют белорусского президента Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве оружия давления на Запад, через отправку людей, которые являются беженцами с Ближнего Востока, в Минск, а затем на границы Польши и стран Балтии.

Минск отрицает любые подобные действия и отвергает все обвинения Запада в противоправных деяниях. Санкции в отношении чиновников пока что не привели к ослаблению власти Лукашенко, который находится у власти с 1994 года и является близким союзником Москвы.

Пятый пакет замораживания активов и запретов на въезд белорусских чиновников и предприятий станет крайним ответом ЕС на обострение противостояния с Беларусью из-за того, что Запад и белорусская оппозиция назвали сфальсифицированными президентскими выборами в августе 2020 года.

Официальные лица ЕС, в том числе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, призывают к еще более жестким мерам, в том числе в отношении международных авиакомпаний, которых обвиняют в перевозке мигрантов до Минска, которых потом перевозят к белорусской границе.

Дополнительные санкции в этом месяце приведут к тому, что общее количество людей, которым заморозили активы и запретили въезд, в Беларуси достигнет почти 200 человек, включая Лукашенко и его сыновей, а также более десятка учреждений и компаний.