Поддержка Зеленского снизилась до 22% – новый рейтинг

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня за действующего главу государства Владимира Зеленского на выборах президента проголосовали бы 21,8% украинцев, а в начале сентября — 31,1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”, информирует УНН.

Детали

Если бы в ближайшее время в Украине состоялись президентские выборы, то 21,8% опрошенных украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. В начале сентября действующего главу государства поддержали бы 31,1% людей.

Сейчас за Петра Порошенко проголосовали бы 14,5% украинцев, Юрия Бойко — 11,0%, Юлию Тимошенко — 10,8%, Дмитрия Разумкова — 8,8%.

Также респонденты отдали свои голоса за Евгения Мураева (6,4%), Игоря Смешко (6,2%), Владимира Гроймана (5,7%), Олега Ляшко (4,0%), Андрея Садового (2,6%), Олега Тягнибока (2,4%) и Виталия Кличко (1,7%).

Рейтинг партий возглавляет партия “Слуга народа”, ее готовы поддержать 17,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию “Европейская солидарность” — 14,0%, “Батьківщина” — 12,2%, “Оппозиционная платформа — За жизнь” — 11,0%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже. Партию Дмитрия Разумкова поддерживают 6,8%, партию “Сила и честь” — 5,8%, партию “Украинская стратегия Гройсмана” — 5,2%, партию Мураева “Наши” — 4,9%, Радикальную партию — 4,8%, ВО “Свобода” — 3,3%, партию Шария — 3,2%, “УДАР Виталия Кличко” — 3,1%, “За будущее” — 2,1%, партию “Самопомощь” — 1,7%, партию “Голос” — 1,4%, партию “Наш край” — 1,1%.

Добавим

Опрос проводили с 4 до 9 ноября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров).

Всего опросили 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более чем 1,5.

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