Министр Ткаченко подал в отставку

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об отставке и направил его руководству парламента. Об этом он сообщил в соцсетях, пишет УНН.

Цитата:

"Сегодня написал заявление об отставке. О причинах. Решение Кабмина по Госкино принималось без согласований с МКИПом", - написал Ткаченко в Telegram в частности.

"Впрочем, отчет в Раде не за горами. Сегодня отправил свое заявление председателю ВР Руслану Стефанчуку", - добавил он.

Детали

Как считает Ткаченко, "забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина - нелогично". "Вместо продолжения воплощения европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций, на чем я настаивал с февраля месяца, принимается решение, с которым я согласиться не могу. И оно не единичное", - добавил он, приведя примеры.

"Пишут, что передача Госкино стала для меня последней каплей. Тогда напомню о предпоследней - не менее болезненной. Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения и финальная сумма для меня неприемлемы", - добавил Ткаченко.

Дополнение

О вероятной отставке Ткаченко стало известно вчера, 10 ноября.

Сам Ткаченко с августа 2008-го по август 2019 года был генеральным директором группы каналов "1+1 Media". С 29 августа 2019 года до 4 июня 2020 года - народный депутат от политической партии "Слуга народа", председатель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики. 4 июня 2020 года был назначен на должность министра культуры и информационной политики Украины.