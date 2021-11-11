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Каждый второй украинец поддерживает роспуск Верховной Рады – опрос

Каждый второй украинец поддерживает роспуск Верховной Рады – опрос

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Более половины украинцев выступает за роспуск парламента и назначение новых выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”, информирует УНН.

Детали

Идею роспуска парламента и назначения новых выборов поддерживают 58% опрошенных украинцев, не поддерживают — 38%.

Отставку правительства и назначение нового Кабмина поддерживают 55% респондентов, не поддерживают — 39%.

Идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 40%, не поддерживают — 58%.

Кроме того, 65% опрошенных недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 33% — довольны. Деятельностью офиса президента довольны 22%, не удовлетворены — 72%.

Работой премьер-министра Дениса Шмигаля довольны 18%, не удовлетворены — 68%, затруднились оценить — 14%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные не удовлетворены работой кабинета министров (80%) и Верховной Рады (83%).

Добавим

Опрос проводили с 4 до 9 ноября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров).

Всего опросили 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более чем 1,5.

Источник: УНН
Теги: опрос, ВР, Украина, социология
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