Киевский костел святого Николая передадут римо-католической общине

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Киевский костел святого Николая, в котором в сентябре произошел пожар, передадут в следующем году в пользование римо-католической общины - прихода святого Николая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook прихода костела.

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"Министерство культуры и информационной политики Украины будет способствовать передаче в установленном законодательством порядке в постоянное пользование религиозной общине помещение костела после завершения противоаварийных работ, но в любом случае не позднее 1 июня 2022 года", — говорится в сообщении.

Детали

Министерство культуры и информационной политики Украины, как указано, будет способствовать поиску других репетиционных залов и помещений для концертов Национального дома органной и камерной музыки и его перемещению.

Стороны договорились, что религиозная община будет придерживаться требований Закона Украины "Об охране культурного наследия" как пользователь памятки культурного наследия национального значения.

Напомним

Пожар в костеле Святого Николая случился вечером 3 сентября во время репетиции. Огонь полностью уничтожил орган собора. Основная версия причины пожара — возгорание электропроводки в корпусе инструмента.

По предварительным подсчетам, на восстановления костела понадобится от 75 млн грн.