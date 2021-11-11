В Черновицкой области стало больше случаев заражения свиней АЧС

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине продолжают находить свиней, зараженных африканской чумой. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, передает УНН.

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“Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области сообщает о том, что 7 ноября на территории Черновицкой области в с. Горбовке на несанкционированной свалке обнаружили труп домашней свиньи с подозрением на АЧС. Второй случай АЧС выявлен при проведении планового мониторингового исследования дикого кабана из ОО охотничий клуб "Лисивнык“, который был добыт во время охоты. Согласно результатам проведенных исследований Ивано-Франковской региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы выявлен возбудитель АЧС. О дальнейших действиях и ограничительных мерах оповестим позже”, — сообщили специалисты.

Дополнение

На АЧС болеют дикие и домашние свиньи (всех видов, пород и половозрастных групп). АЧС характеризуется высокой смертностью, значительными экономическими убытками, введением специального режима для свинохозяйств, обязательностью соблюдения ветеринарно-санитарных требований к содержанию свиней, затратами на проведение мониторинговых и диагностических исследований, организацию профилактических и ликвидационных мероприятий.