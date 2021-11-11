Украинки за 200 долларов выходили фиктивно замуж за иностранцев: правоохранители задержали организаторов во время съемок известного телешоу

КИЕВ. 11ноября. УНН. В среду во время съемок одного из телепроектов, правоохранители задержали организаторов фиктивных браков между украинками и иностранцами. Задержание произошло во время получения ею 40 тысяч гривен за махинацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГПСУ.

Цитата

“Правоохранители разоблачили участников противоправной схемы, а вчера, во время съемок одного из известных в Украине телепроектов, задержали организаторов. Задержание произошло во время получения ею за незаконную махинацию 40 тысяч гривен, которые она тут же спрятала себе под белье”, — говорится в сообщении.

Детали

Следствие установило, что женщина 1969 года рождения вместе с сообщниками организовала преступную схему незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины. Участники схемы предлагали фиктивные браки иностранцам, которые намеревались попасть в Украину, но не имели на то законных оснований.

Отмечается, что каждый участник схемы получал свою долю нелегального заработка, при этом женщина, которая выступала фиктивной женой, должна была получить 200 долларов США, а сообщник, который искал потенциальных жен — 50 долларов.

Сейчас организатор схемы помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ей меру пресечения.

Напомним

Ранее в Винницкой области разоблачили преступную группу, которая предоставляла фиктивные услуги по программе суррогатного материнства. Мошенники получали от клиентов, по большей части иностранцев, от 30 до 50 тысяч долларов.