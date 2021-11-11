Прирост по всем показателям - страховые ARX и ARX Life подвели итоги работы за 9 месяцев 2021

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Страховые компании ARX и ARX Life подвели итоги работы за 9 месяцев 2021 года.

Сумма собранных премий ARX, компании рискового страхования, составила более 2,5 млрд грн, что на 30 % больше, чем за аналогичный период в 2020 году. За 9 месяцев компания ARX выплатила своим клиентам более 942 млн грн, что на 29 % больше, чем год назад. Каждый день компания выплачивает порядка 4 млн грн страховых возмещений.

Сумма собранных премий компании страхования жизни ARX Life составила 192,7 млн гривен, что на 23% больше, чем в прошлом году. Сумма выплат составила 37,4 млн грн. Компания второй год демонстрирует устойчивый динамический рост. ARX Life предлагает клиентам популярный продукт страхования жизни “Антивирус”, покрывающий риск любых пневмоний, включая и вызванных COVID-19. Также компания выпустила на рынок продукт для накопления “Инвестиционное страхование”.

Прибыль обеих компаний за 9 месяцев 2021 года составила 200 млн грн

ARX в течение 12 лет остается лидером Украины на рынке КАСКО, предоставляя широкий перечень программ страхования. Этот вид страхования — фаворит в портфеле компании (59% от общей доли продуктов) По результатам 9 месяцев 2021 объем премий по КАСКО составил боле 1,4 млрд грн, что более чем на треть больше, чем в прошлом году (32,7 % прироста). Сумма выплат составила более 664 млн грн. По своему продукту “КАСКО. ВСЕ включено.” ARX получила “Золотой знак качества” eKomi, на основании сервиса обратной связи от своих клиентов ( Тransparent Customer Feedback или TCF).Рейтинг TCF составил 4,8 балла из возможных 5.

Сумма собранных премий по ОСАГО составила 38,8 млн гривен, что на 29, 7 % больше, чем в 2020 году. Компания запустила телематический инновационный продукт “Автогражданка Смарт”, который действует по принципу “плати, как водишь” и позволяет получить значительную скидку за безопасное вождение. В этом продукте доступно также приложение “Smart Drive”, которое дает возможность проверить свои водительские навыки совершенно бесплатно.

ARX входит в топ-5 лидеров рынка по добровольному медицинскому страхованию и продолжает активно наращивать его долю в своем портфеле. За 9 месяцев текущего года ARX собрала более 379 млн грн премий (прирост составил 32,5%). Клиентам выплачено более 140 млн страховых возмещений. Разработана новая программа для физических лиц “ARXiMED”, покрывающая диагностирование COVID-19 и предоставляющая другие актуальные услуги.

Компания по-прежнему лидирует в страховании имущества. За 9 месяцев 2021 года было собрано 288, 5 млн гривен, что 23, 5% больше показателей прошлого года. Выплаты составили более 27 млн гривен.

По данным регулятора компания ARX является лидером рынка по сумме собранных страховых премий за первое полугодие 2021 года и входит в ТОП-3 по сумме выплатам клиентам.