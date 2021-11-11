"Красная" зона в Киеве: выписали еще более 210 протоколов и постановлений на нарушителей карантина

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В столице в течение 10 ноября полиция провела 447 проверок, по результатам которых составили три протокола и вынесли 215 постановлений за нарушение карантинных правил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции Киева.

Детали

В течение 10 ноября в Киеве проверили 249 объектов хозяйственной деятельности, а также 198 общественных транспортных средств. По результатам проверок составили три административных протокола по ч. 1, ст. 44-3 Куоап (нарушение правил относительно карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины “О защите населения от инфекционных болезней”, другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями).

Кроме того, вынесли 215 админпостановлений по ч. 2, ст. 44-3 Куоап (пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно).

Контекст

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Общественный транспорт не закрыли. Однако ездить в нем могут пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно — специальные группы правоохранителей.

Работать можно тоже только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить: