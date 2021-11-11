Десятая страна Евросоюза не станет закрывать свои границы для украинцев

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Границы 10 стран Европейского Союза остаются открытыми для украинцев после того, как в блоке Украину исключили из перечня безопасных стран для путешествий. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует УНН.

Детали

Десятой страной ЕС, которая осталась открытой для украинцев, стала Швеция. Путешествия возможны при условии полной вакцинации или наличии отрицательного результата ПЦР-теста, теста на антиген, LAMP, TMA на COVID-19, сделанные за 72 часа до прибытия. Это требование распространяется на людей в возрасте от 18 лет.

Перечень вакцин, одобренных Швецией:

Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran)

Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna)

Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca)

COVID-19 vaccine Janssen

COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio

COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine)

COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm

CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac)

Напомним

9 ноября ЕС исключил Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны Евросоюза без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.