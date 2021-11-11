Merck и Pfizer объявили о многообещающих результатах препаратов против COVID-19

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Американские фармацевтические гиганты Merck и Pfizer объявили об обнадеживающих результатах для пероральных препаратов против коронавируса, что может открыть новую главу в борьбе с пандемией. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Это таблетки, которые принимаются перорально, как только появляются первые симптомы Covid-19, чтобы избежать серьезных форм заболевания, а следовательно, госпитализации.

Эту форму лечения искали с начала глобальной пандемии коронавируса.

После месяцев исследований Merck и Pfizer утверждают, что достигли этой неуловимой цели.

В начале октября Merck заявила, что ждет разрешения в Соединенных Штатах для таблеток Молнупиравира, и Pfizer последовала ее примеру, выпустив таблетки Паксловид.

Оба вида таблеток являются противовирусными средствами, которые действуют путем снижения способности вируса к репликации, замедляя заболевание.

Обе компании утверждают, что клинические испытания показали значительное снижение риска госпитализации.

У тех, кто принимал Молнупиравир, зафиксировали уменьшение риска госпіталізіції на 50%, а те, кто принимали Паксловид, почти на 90%, хотя прямых сравнений этих показателей эффективности следует избегать из-за различных протоколов исследования.

Согласно исследованию, опубликованному в октябре бразильскими учеными в журнале Lancet Global Health, антидепрессант Флувоксамин, который уже доступен для населения, также показал обнадеживающие результаты в предотвращении серьезных форм Covid-19.

Если эффективность этих препаратов будет подтверждена, это станет большим шагом вперед в борьбе с Covid-19.

Таблетки Merck и Pfizer для лечения, следует принимать около 10 доз в течение пяти дней.

Дополнение

Молнупиравир компании Merck уже был одобрен в Соединенном Королевстве, где органы здравоохранения в четверг дали "зеленый свет" в его применении у пациентов с риском развития серьезной формы заболевания, таких как пожилые люди, люди с ожирением или больные диабетом.

Органы здравоохранения США и ЕС также срочно рассматривают препарат.

Европейское агентство по лекарственным средствам в четверг пообещало "ускорить" рассмотрение, не назвав точной даты.

Несколько стран уже заказали запасы Молнупиравира, например, США.

Цена за пятидневный курс составляет примерно 700 долларов.

Что касается Pfizer, то, хотя она и не очертила в целом цены на Паксловид, компания пообещала, что он будет "доступным" и будет зависеть от многоуровневого подхода к ценообразованию, что основывается на уровне доходов стран.