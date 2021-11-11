Ситуация в ООС: с начала суток боевики 12 раз нарушили "режим тишины"
КИЕВ. 11 ноября. УНН. С начала суток на боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
Оккупанты открывали плотный огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. По нашим позициям у Марьинки.
В направлении Новозвановки враг трижды вел огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
В районе населенного пункта Зайцевое противник совершил два обстрелы, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
У Троицкого российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку населенных пунктов Гнутово и Луганское оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Широкино обстрел велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В сторону Крымского враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нету.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Дополнение
На протяжении прошлых суток,10 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.