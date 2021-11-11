От места скопления мигрантов до украинской границы 250-300 километров - министр

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Место, где собрались мигранты, расположено в сотне километров от украинской границы, а значит наши пограничники будут знать об их приближении. Об этом во время рабочей поездки для инспекции границы с Беларусью сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.

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“До того места, где снимались кадры попыток прорвать границу, которые стали известны на весь мир — 250-300 км. От того места где мы находимся сейчас. Поэтому мы определенно будем иметь развединформацию заранее", - сообщил министр.

Детали

Министр посетил и места дислокации дополнительных сил МВД, где расположены подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. Их переброшено и развернуто в соответствии с решением СНБО по усилению охраны границы на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из соседней Беларуси.

“Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысяч военнослужащих и полицейских. Это мощная группировка будет состоять из 3 тысяч военнослужащих ГПСУ; 3,5 тысяч — НГУ и 2 тысяч — Нацполиции. Будет дежурить также авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу”, — сказал Денис Монастырский.

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8 ноября в приграничном районе Беларуси к КПП “Брузги-Кузнеца” подошла большая колонна мигрантов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.