США предупредили Европу, что Россия может планировать вторжение в Украину - Вloomberg

КИЕВ. 11 ноября. УНН. США предупредили союзников в Европейском Союзе, что Россия, возможно, готовит потенциальное вторжение в Украину, поскольку напряжение между Москвой и блоком усиливается из-за мигрантов и поставок энергоносителей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Вloomberg.

Детали

Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских вооруженных сил вблизи украинской границы, американские чиновники проинформировали своих коллег из ЕС об обеспокоенности относительно возможной военной операции, по словам нескольких людей, знакомых с этим вопросом.

Россия не намерена начинать войну с Украиной сейчас, хотя Москва должна показать, что готова применить силу в случае необходимости, сказал один из источников, близких к Кремлю.

"Наступление маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах, но есть план ответа на провокации со стороны Украины", - сообщил другой источник.

Беспокойство США относительно намерений России основывается на накопленных доказательствах и тенденциях, которые несут эхо накануне аннексии Крыма Путиным в 2014 году в Украины, сказал другой чиновник администрации.

Дополнение

Россия говорит, что военное размещения на ее территории является внутренним делом, и она отрицает любые агрессивные намерения, одновременно обвиняя США в провокации, когда на этой неделе военные корабли в Черном море прошли вблизи ее территории.

Похожая напряженность возникла весной, когда США и Организация Североатлантического договора обвинили Россию в том, что она собрала около 100 тысяч военных, танков и военных самолетов возле границы с Украиной. По данным оборонной разведывательной фирмы Janes, недавнее развертывания России было скрытым, часто происходило ночью и осуществлялось элитными наземными подразделениями, в отличие от достаточно открытого наращивание весной.

Последнее движение русских войск и танков в сторону Украины побудило директора ЦРУ Билла Бернса посетить Москву в этом месяце.