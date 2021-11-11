Суд в оккупированном Крыму арестовал адвоката Эдема Семедляева

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Подконтрольный России “Центральный районный суд Симферополя” арестовал на 12 суток адвоката Эдема Семедляева. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

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“Сегодня подконтрольный России „Центральный районный суд Симферополя“ незаконно назначил административное наказание в виде ареста на 12 суток и штрафа в размере 4 тысяч российских рублей адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляєву”, — написала Денисова.

Детали

По ее словам, в настоящее время он помещен для отбывания наказания в изолятор временного содержания Симферополя.

“Считаю решение так называемого „суда“ примером давления и запугивания адвокатов во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий крымских татар”, — подчеркнула Денисова.

Денисова напомнила, что 25 октября Эдем пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, которых задержали под зданием подконтрольного РФ “Крымского гарнизонного военного суда” за поддержку фигурантов “красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир”. В отношении Эдема был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции).

“Эдем Седедляев является защитником украинских политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Ремзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайфуллаева”, — написала Денисова.

Денисова отметила, что все они на 12 суток остались без адвокатской поддержки, что является нарушением права на защиту, гарантированное статьей 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и прямым препятствованием профессиональной адвокатской деятельности.

“Призываю мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод во временно оккупированном Крыму со стороны оккупационных властей”, — добавила омбудсмен.

Дополнения

25 октября в Симферополе во временно оккупированном Крыму сотрудники российского ОМОНа незаконно задержали под зданием подконтрольного РФ “Крымского гарнизонного военного суда” 21 крымскотатарского активиста.

12 октября в течение дня в оккупированном Россией Крыму задержали 20 крымских татар, нескольких пожилых людей к вечеру отпустили.