В столичном Гидропарке горело плавучее кафе

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве в районе Гидропарка случился пожар. Спасатели потушили огонь на однопалубном плавучем кафе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Детали

По данным спасателей, инцидент произошел вечером в заливе Днепра возле Венецианского моста.

Около 21:16 чрезвычайникам удалось локализовать огонь на площади 160 квадратных метров.

“Жертв и пострадавших нет”, — отметили в ГСЧС,

На месте происшествия работали 20 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.

Напомним

В столичном Гидропарке произошел пожар - загорелся деревянный корабль, который стоял у берега.