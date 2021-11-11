Новости: Киев
11 ноября 2021, 23:00 • Юлиана Росковинская • 4890
В столичном Гидропарке горело плавучее кафе
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве в районе Гидропарка случился пожар. Спасатели потушили огонь на однопалубном плавучем кафе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
Детали
По данным спасателей, инцидент произошел вечером в заливе Днепра возле Венецианского моста.
Около 21:16 чрезвычайникам удалось локализовать огонь на площади 160 квадратных метров.
“Жертв и пострадавших нет”, — отметили в ГСЧС,
На месте происшествия работали 20 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.
Напомним
В столичном Гидропарке произошел пожар - загорелся деревянный корабль, который стоял у берега.
Источник: УНН
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