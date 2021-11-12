"Осведомлен - значит вооружен!”: украинцы должны знать о диабете больше

Повышение уровня информированности населения - главная цель Всемирного дня борьбы с диабетом

Печальная статистика настоящего свидетельствует о том, что более 425 миллионов человек в мире живут с диабетом и почти 1,3 млн из них — украинцы.

Эти показатели стремительно возрастают. Так, по данным статистических исследований, каждые 10-15 лет количество диабетиков удваивается, а само заболевание значительно молодеет. Диабет — это хроническая болезнь, которая связана с нарушением обмена веществ, а именно инсулина (гормон-проводник, без которого глюкоза не может попасть в клетки организма, из-за чего последние истощаются и, как следствие — нарушается работа нервной ткани, кровеносных сосудов и всех органов). Сахарный диабет входит в тройку “антилидеров” среди заболеваний (после атеросклероза и рака), наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти населения.

Если раньше сахарный диабет считался болезнью пожилых людей, то сейчас средний возраст больных начинается с 20 лет. Но самое коварное в этой болезни то, что почти 50% больных даже не подозревают, что болеют.

Подавляющее большинство случаев этого заболевания относится к диабету II типа (инсулинонезависимый). В этом случае в начале заболевания инсулин вырабатывается, но организм не может его использовать. Такие люди могут годами болеть и не знать об этом из-за отсутствия особых жалоб на самочувствие, но(!) это не значит, что организму не наносится вред.

Поэтому о диабете нужно знать и хотя бы один раз в год обязательно сдавать тест на уровень сахара в крови!

Именно с этой целью — чтобы повысить уровень информированности населения о проблемах диабета, в 1991 году был введен Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day). А дата, 14 ноября, была выбрана, чтобы увековечить заслуги Ф. Бантинга, который родился в этот день в 1891 году. Этот молодой канадский ученый в январе 1922 г. сделал первую инъекцию инсулина 14-летнему мальчику, Леонарду Томпсону, который страдал очень тяжелой формой сахарного диабета. Это стало открытием и прорывом в медицине, которое в результате спасло жизни миллионам людей. После нескольких инъекций инсулина больному стало заметно легче, а через полгода он вернулся к нормальной жизни. Известие о первой клинической апробации инсулина Ф. Бантингом и его коллегой Ч. Бестом стало мировой сенсацией, и в конце 1922 г. новый препарат появился на рынке лекарств.

С того дня многое изменилось, современная медицина также не стоит на месте и постоянно ищет новые пути борьбы с этой страшной болезнью. Например, для лечения диабета типа было проведено несколько операций по пересадке поджелудочной железы от донора. Диабет II типа имеет больше вариантов лечения. Если в некоторых случаях на начальных стадиях бывает достаточно специальной диеты и изменений в образе жизни, то в других — назначается лечение с помощью лекарственных препаратов. Сейчас существует много эффективных лекарств от диабета, которые существенно повышают качество и продолжительность жизни больного. Среди них есть доступные и качественные лекарства отечественных производителей, например, препараты компании ООО “Кусум Фарм”. С 2009 года на этом предприятии производятся сахароснижающие препараты, эффективность и безопасность которых доказана большим количеством клинических исследований, проводимых как в Украине, так и в зарубежных исследовательских центрах. Это эффективные и качественные лекарственные средства, которые снижают уровень глюкозы в крови, нормализуют артериальное давление, корректируют уровень холестерина. Но выписывать их, естественно, должен только врач. До недавнего времени у многих пациентов бытовал стереотип, что отечественные лекарства менее эффективны, чем препараты иностранного производства. Но ”Кусум Фарм" доказал, что это не так. Если лекарства производятся с соблюдением всех международных производственных норм, то они такие же действенные и эффективные, как и их импортные аналоги. На сегодняшний день сотни тысяч пациентов с сахарным диабетом ежедневно принимают сахароснижающие препараты, которые выпускает Кусум Фарм, что помогает им поддерживать высокое качество своей жизни.