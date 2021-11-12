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В Дании мусор с пляжа собирают и выбрасывают в море, на это тратят 150 тысяч долларов

В Дании мусор с пляжа собирают и выбрасывают в море, на это тратят 150 тысяч долларов

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Датский муниципалитет Слагельсе ежегодно тратит более 150 тысяч долларов на бульдозер, который собирает водоросли и пластик с пляжа, однако отходы не утилизируют, а выбрасывают в море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vice.

Детали

Профессор биологической океанографии Копенгагенского университета Кэтрин Ричардсон отметила, что после такого выброса мусора вода быстро вернет его обратно. Кроме того, постоянное выкапывание песка может повредить организмам местной экосистемы.

“Это плохо для маленьких организмов, живущих между мелкими песчинками, которые протыкает или раздавливает трактор", - подчеркнула ученая.

Заместитель мэра Виллум Кристенсен уверяет, что в море не выбрасывают большие предметы из пластика, а большинство мелкого мусора, такого как окурки, однако они все равно остаются в море.

Напомним

Десятки сицилийских городов сталкиваются с банкротством из-за расходов на очистку вулканического пепла, оставленного горой Этна, которая регулярно извергается с февраля.

Источник: УНН
Теги: мусор, Дания
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