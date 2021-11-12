Подозрение в мошенничестве: в Киеве задержали немца, которого искал Интерпол

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Киеве задержали 65-летнего гражданина Германии, находившегося в международном розыске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Национальной полиции.

Детали

Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, фигурант разыскивался по подозрению в мошенничестве.

Сообщается, что мужчина, находясь на руководящей должности в иностранной компании и, злоупотребляя служебным положением, осуществил незаконный перевод 950 тысяч евро на счет другого учреждения, что не имела права на получение денежных средств. Компетентные органы Германии объявили его в розыск.

Полицейские установили, что после совершения преступления на территории Соединенных Штатов Америки мужчина вылетел в Украину и жил в Киеве.

Работники Департамента уголовного розыска Национальной полиции в соответствии с информацией Интерпола установили местопребывание и задержали разыскиваемого.

В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос о дальнейшей его экстрадиции. За совершение указанных преступлений, согласно законодательству ФРГ, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним

Южная Корея обратилась в Интерпол с просьбой арестовать двух иностранцев, в том числе украинца, из-за причастности к кибератаке.