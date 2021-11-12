Сегодня в Украине начали проверять безопасность транспорта на дорогах

КИЕВ. 12 ноября. УНН. С сегодняшнего дня, с 12 ноября 2021 года патрульная полиция начала проверять техническое состояние автомобилей, которые должны проходить обязательный техосмотр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.

Детали

Техническое состояние автомобилей в Украине будут проверять прямо на дороге. Для этого полиция будет использовать специальные мобильные диагностические станции. Проверки начались 12 ноября 2021 года. По словам Билошицкого, диагностическими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции, в каждой области.

Какой транспорт проверяют:

* Легковые автомобили и прицепы к ним, которые используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли;

* Автомобили такси;

* Автомобили, которые перевозят опасный груз;

* Автобусы;

* Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;

* Специализированный транспорт.

Вместе с тем, проверка не касается частного легкового транспорта.

Что проверяют:

* Замеряют параметры света фар;

* Измеряют остаточную высоту рисунка протектора шин;

* Анализируют выбросы выхлопных газов бензиновых двигателей;

* Замеряют коэффициент дымности дизельных двигателей;

* Замеряют уровень внешнего шума транспорта;

* Определяют люфт рулевого управления;

* Проверяют другие элементы конструкции.