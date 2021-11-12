Бывший легендарный футболист “Ливерпуля” Джеррард возглавил английский клуб

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Легендарный футбольный хавбек “Ливерпуля” и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером другого клуба Английской Премьер-лиги — “Астон Вилла” из Бирмингема, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

О подробностях сделки информация отсутствует. Ранее стало известно, что контракт 41-летнего специалиста с Бирмингемским клубом будет рассчитан на 2,5 года.

С 2017 по 2018 год тренер работал с командой “Ливерпуля " в возрасте до 19 лет. 2018-Го он возглавил “Рейнджерс” и стал с командой чемпионом Шотландии в сезоне-2020/21.



Цитата

“Астон Вилла” — клуб с богатой историей и традициями в английском футболе, и я безмерно горжусь тем, что стал его новым главным тренером“, — сообщил новый наставник клуба.



Дополнение

“Астон Вилла” набрала 10 очков в 11-ти матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.