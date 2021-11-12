Редкий антарктический пингвин случайно забрел в Новую Зеландию

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Пингвин оказался на берегах Новой Зеландии, по меньшей мере в 3000 километрах от своей природной среды обитания - Антарктиды, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

На побережье нашли пингвина Адели, которого местные жители ласково называют Пингу (Pingu).

Гарри Сингх, местный житель, который нашел его, сказал, что сначала подумал, что это "мягкая игрушка". Господин Сингх начал вызывать спасателей пингвинов, ведь был обеспокоен, что пингвин не попадает в воду, что делает его потенциальной мишенью для других хищных животных, которые бродят по пляжу.

В конце концов он связался с Томасом Страке, который уже около 10 лет реабилитирует пингвинов на Южном острове Новой Зеландии. Господин Страке был шокирован, когда обнаружил, что пингвин был пингвином Адели - видом, который живет исключительно на Антарктическом полуострове. В тот же вечер мистер Страке вместе с ветеринаром спасли пингвина.

Анализ крови, проведенный Пингу, показал некоторое обезвоживание. С тех пор ему дают пить и кормят через оборудование для кормления.

Птицу в конце концов отпустят на безопасный пляж на полуострове Бэнкс, где нет собак.

Дополнение

Это лишь третье в истории появление пингвина Адели на побережье Новой Зеландии после двух инцидентов в 1993 и 1962 годах.

В Новой Зеландии появление Адели остается редким, но если в будущем их появится больше, это может быть тревожным признаком, говорят эксперты.

"Я думаю, если бы мы начали получать данные о ежегодных перемещениях пингвинов Адели, мы бы пришли к тому, что что-то изменилось в океане, что нам нужно понять", — сказал профессор зоологии Университета Отаго Филипп Седдон новостному сайту The Guardian.

"Больше исследований дадут нам больше понимания, куда пингвины перемещаются, что они делают, какие тенденции популяций - они расскажут нам что-то о здоровье этой морской экосистемы в целом", - добавил он.