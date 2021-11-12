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Хоккей: действующий чемпион Украины расторг контракт с бомбардиром клуба

Хоккей: действующий чемпион Украины расторг контракт с бомбардиром клуба

КИЕВ. 12 ноября. УНН. ХК "Донбасс" сообщил о прекращении сотрудничества с нападающим Виталием Лялькой. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт клуба и УХЛ.

Детали

Сезон 2021/22 был для Ляльки шестым в составе "Донбасса" - всего в составе дончан форвард провел 212 матчей и набрал 299 (146+153) очков. Таким образом 9-й номер дончан стал вторым игроком по результативности в истории "Донбасса", а также седьмым в истории чемпионатов Украины по хоккею.

Примечательно, что в составе дончан Лялька четырежды становился чемпионом Украины.

Дополнение

В этом сезоне Виталий Лялька провел 12 матчей, набрав 17 (5+12) очков - это третий результат в "Донбассе" и десятый в совместных бомбардирской гонке.

Шестеро хоккеистов “Донбасса” покинули сборную накануне игры с Италией.

Источник: УНН
Теги: хоккей
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